В Казани на День молодежи впервые вручат премию молодежной политики «На одной волне»

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Завтра, 27 июня, в День молодежи в Татарстане, в Центре культуры и спорта «Московский» впервые вручат республиканскую премию по поддержке кадров в сфере государственной молодежной политики #НаОднойВолне, сообщают организаторы.

Премии вручат заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов и другие официальные лица. Цель конкурса – выявить, поддержать и поощрить талантливых специалистов, работающих с молодежью в республике.

Премия #НаОднойВолне включает десять номинацией, в том числе в категориях «Событие года», «Проект года», «Личность года».

На торжественной церемонии отметят коллективы, успешнее всех работающих в сфере сохранения и возрождения лучших практик молодежной политики, а также тех, кто предлагает инновационные решения для работы с молодежью.

Особого внимания в юбилейный год 25-летия молодежной политики в Татарстане заслуживает номинация «За преданность профессии». Ранее победителей в номинациях «Традиционность», «Активность», «Креативность» выбрали с помощью общественного голосования.

Мероприятие стартует в 18 часов.

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