Комитет Госсовета РТ поддержал законопроект, разрешающий гражданам с ВИЧ усыновлять родственников

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Депутаты Комитета Государственного Совета Татарстана по социальной политике поддержали законопроект, вносящий изменения в Семейный кодекс РТ. Проект закона разрешает становиться опекунами гражданам, страдающим заболеваниями, при которых в настоящее время они не могут усыновить ребенка. Документ также предусматривает право на алименты для людей предпенсионного возраста.

Одно из изменений предполагает, что суд может разрешить усыновить ребенка гражданину, хотя он и имеет заболевание, при наличии которого лицо не может быть усыновителем, опекуном или попечителем, рассказала председатель парламентского Комитета по социальной политике Светлана Захарова.

В России утвержден перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью (это, к примеру, ВИЧ и гепатит С).

«Речь идет о случаях, когда такой гражданин проживает совместно с ребенком в силу сложившихся семейных отношений. То есть, условно говоря, один из братьев в семье страдает гепатитом С. При потере родителей в 22 года он может стать опекуном своих младших братьев, что пока законодательно не разрешается», – уточнила депутат.

Кроме того, по словам Захаровой, законопроект предусматривает распространение права на получение алиментов на женщин, достигших 55 лет, и мужчин – 60 лет. «Это связано с тем, что пенсионный возраст увеличился, меры социальной поддержки остались. Поэтому решили, что если люди оказались нетрудоспособны, то алименты будут получать», – отметила председатель комитета.

Сегодня на совместном заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике и Комиссии парламента по контролю за реализацией госпрограмм в сфере здравоохранения депутаты подержали законопроект «О внесении изменений в Семейный кодекс РТ». Документ направлен на приведение Семейного кодекса РТ в соответствие с федеральными законами.

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