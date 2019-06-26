Татарстанцы приглашаются к участию в конкурсе на лучшее освещение работы судебных приставов

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Управление Федеральной службы судебных приставов по РТ проводит первый этап ежегодного всероссийского конкурса на лучшее освещение деятельности ведомства в средствах массовой информации, сообщает оргкомитет мероприятия.

К участию приглашаются журналисты, авторы публикаций, фоторепортажей, радио- и телевизионных материалов, размещенных в региональных, местных печатных и интернет-изданиях, в программах региональных, местных телеканалов и радиостанций.

Конкурс проводится в номинациях «Лучший телесюжет», «Лучший радиосюжет», «Лучший материал в печатном издании» и «Лучший материал в интернет-СМИ».

Работы, опубликованные с 1 ноября прошлого года по 31 июля текущего года, принимаются до 31 июля. В заявке необходимо указать ФИО автора, место работы и должность, адрес электронной почты, контактные телефоны, название работы и номинации конкурса.

К заявке должна прилагаться конкурсная работа. Материалы, опубликованные в СМИ на татарском языке, должны быть заверены в редакции переводом на русский язык.

Победители получат почетную грамоту ФССП России и памятный подарок, обладателю Гран-при конкурса вручат медаль «За заслуги» и памятный подарок.

Награждение состоится в преддверии Дня судебного пристава, который отмечается 1 ноября.

Работы принимаются по адресу: 420111, Казань, ул. Рустема Яхина, д. 3 с пометкой «Для пресс-службы», а также по электронной почте: press@r16.fssprus.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.