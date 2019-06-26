В Татарстане закупят 2,5 тыс. компьютеров для создания единого цифрового контура в медучреждениях

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Марат Ишкильдин). В Татарстане закупят для медучреждений 2,5 тыс. системных блоков и мониторов на 138 млн рублей в рамках создания единого цифрового контура. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Это обычная допоставка техники. В течение нескольких лет подряд у нас будут такие закупки для обеспечения компьютерами медучреждений Татарстана», – пояснили в Республиканском медицинском информационно-аналитическом центре (РМИАЦ).

Стоимость одного системного блока составляет более 47 тыс. рублей, а монитора – 7,5 тыс. рублей. Все компьютеры распределят между 20 медицинскими организациями Казани.

«В рамках нацпроекта “Здравоохранение“ ведется создание единого цифрового контура, которое продлится пять лет. Закупка этих компьютеров – первая в рамках данного проекта», – добавили в РМИАЦ.

Финансирование закупки осуществляется из бюджетов Республики Татарстан и Российской Федерации.

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