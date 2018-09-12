Алекно о новичках «Зенита-Казани»: Рынок приобретения топовых игроков сегодня очень жесток

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Главный тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» Владимир Алекно рассказал о приобретениях клуба в межсезонье — Цветане Соколове, Денисе Земченке и Федоре Воронкове.

«Сегодня жестокий рынок приобретения топовых игроков, поэтому после разговоров с Максимом Михайловым он перейдет в доигровщики, чтобы на его позиции оказался Цветан Соколов. Земченок будет как второй диагональный. Воронков — один из самых перспективных игроков, надеюсь, его развитие, как волейболиста, продолжится», – отметил Алекно.



Также специалист поделился своим отношением к переходам игроков в новый клуб уже по ходу сезона: «Негативно. Тот же слабый финал Мэтта Андерсона. Я благодарен за семь лет его игры в Казани, но, мне кажется, он слишком рано начал думать о новом клубе».

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