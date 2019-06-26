Татар-информ

26 июня 2019, 12:40

Экономика и финансы

ВСК получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» за урегулирование страховых событий

Экономика и финансы

ВСК получила премию «Права потребителей и качество обслуживания» за урегулирование страховых событий

Премия прошла в рамках Х Форума «Права потребителей и качество обслуживания» 20-22 июня в Тбилиси.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Страховой Дом ВСК стал лауреатом премии «Права потребителей и качество обслуживания 2019» в номинации «Урегулирование страховых событий», которая прошла в рамках Х Форума «Права потребителей и качество обслуживания» 20-22 июня в Тбилиси. Члены экспертного жюри отметили компанию за внедрение сервиса дистанционного урегулирования в мобильном приложении «ВСК страхование» и личном кабинете клиента. 

Традиционно награда вручается наиболее клиентоориентированным компаниям, которые сфокусированы в первую очередь на совершенствовании сервиса в интересах потребителей. 

В этом году в категории «Страховые компании» (номинация «Розничные услуги») экспертный совет премии отметил сервис дистанционного урегулирования страховых событий, который ВСК внедрила в мобильном приложении «ВСК страхование» и личном кабинете клиента. Благодаря этому решению процесс урегулирования стал более удобным и оперативным, а о необходимости ехать в офис и ожидании в очередях теперь можно забыть. Уже сейчас клиент может зарегистрировать страховое событие прямо на месте ДТП с помощью мобильного приложения — система определит его местоположение и сразу направит в ближайший сервисный центр, построив маршрут на карте, и далее будет присылать оповещения о ходе урегулирования на всех этапах. Другой пример из медицинского страхования — личный кабинет клиента постепенно становится единой медицинской картой, где можно посмотреть историю обращений к врачам и назначений, а благодаря телемедицине — дистанционно общаться с доктором. 

Во время торжественной церемонии награждения заместитель генерального директора по управлению убытками ВСК Андрей Редько поблагодарил членов экспертного совета за высокую оценку деятельности компании и добавил: «Мы стараемся не словом, а делом демонстрировать искренний интерес к своим клиентам и своевременный отклик на потребительские ожидания. Внедряем новые идеи и технологии, а также применяем накопленные знания и опыт для того, чтобы наши клиенты и партнеры всегда чувствовали поддержку надежной компании».

В 2019 году победителями номинации «Розничные услуги» также стали такие крупные бренды, как «Почта России», сеть АЗС «Газпромнефть», АО «КИВИ», Yota и другие. 

Премия «Права потребителей и качество обслуживания» инициирована фондом «Социальные проекты» и проводится во взаимодействии с Торгово-промышленной палатой РФ, Ассоциацией Компаний Интернет-торговли, Ассоциацией компаний розничной торговли, Российской Ассоциацией Экспертов Рынка Ритейла, агентствами БизнесДром, РОМИР и другими. Проект призван содействовать развитию цивизизованного потребительского рынка России, выявлять лидеров рынка в области обеспечения прав потребителей и высокого качества обслуживания, а также повышать информированность потребителей о добросовестных участниках рынка товаров и услуг. В экспертный совет премии входят влиятельные представители бизнеса и государственной власти. 

САО «ВСК»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА» и «BB-» — по международной шкале Fitch Ratings. Сайт — www.vsk.ru.


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