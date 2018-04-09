Директор «Зенита-Казани»: Столица РТ примет второй групповой этап волейбольного чемпионата мира-2022

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Артур Шипилов). Казань примет второй групповой этап волейбольного чемпионата мира, который пройдет в России в 2022 году. Об этом на круглом столе об итогах сезона клуба рассказал директор казанского «Зенита» Олег Брызгалов.

«Казань — один из городов, который примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году, и в этом выражается признание заслуг российского волейбола со стороны международной федерации. Подготовка уже началась. Надеемся, что Центр волейбола, как основной или подготовительный объект, войдет в эту программу. От Министерства спорта есть информация, что Казань примет второй групповой этап, а это значит, что Казань посетят рейтинговые команды. Для болельщиков это очень хорошо», — поделился Брызгалов.

Также он отметил болельщиков клуба: «Казанский „Зенит“ стал обладателем большого количества поклонников в социальных сетях, на сегодняшний день это 200 тыс. человек. Это главенство. У нас хороший телеканал, признанный Федерацией волейбола России лучшим. Волейбол вообще для чего? Он для болельщиков».

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