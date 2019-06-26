Историк: Репутация Золотой Орды как чёрной полосы в истории России во многом несправедлива

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Артур Казанцев). Сложившийся стереотип о том, что период Золотой Орды в российской истории – это чёрная полоса, во многом несправедлив. Об этом на начавшемся международном форуме «PaxTatarica: Генезис и наследие государственности Золотой Орды», который посвящён 750-летию Золотой Орды рассказал главный научный сотрудник института истории РАН Вадим Трепавлов.

«Репутация Золотой Орды как чёрной полосы в истории России во многом несправедлива – это наследие имперской историографии, во многом это сохряется и сейчас. Если мы посмотрим современные фильмы, то там Золотая Орда показана как варвары, и, конечно, это несправедливо», — затметил собеседник агентства.

Он отметил, что во время общения с татарстанскими учеными складывается впечатление, что Золотая Орда – это высокоразвитая мусульманская цивилизация, но в общественном мнении ордынцы – скотоводы и кочевники.

«Нужно понимать, что истина, как всегда, по середине. Примерно 95% населения Золотой Орды действительно жили в степях и пасли скот, а кочевые стоянки практически неуловимы для раскопок, и поэтому трудно восстанавливать жизнь Золотой Орды. Мы много пока не знаем», — подчеркнул историк.

Трепавлов добавил, что не сохранилось много документов, которые были созданы самими жителями Золотой Орды.

«О Золотой Орде писали те, кто даже в ней никогда не был и сидел за тысячи километров в Иране или Египте. И поэтому коллективными усилиями историков удаётся немного наметить контур развития этого государства», — подытожил Вадим Трепавлов.

Традиционно золотордынский форум в Казани проходит раз в два года. В этом году в нем принимают участие представители 14 стран. Помимо России, это ученые и исследователи из Болгарии, Великобритании, Венгрии, Египта и др.

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