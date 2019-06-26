(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Двое детей в Казани перебегали дорогу в неразрешенных местах и угодили под колеса авто, сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Так, вчера около полудня на улице Тукая иномарка "Киа" сбила 11-летнего мальчика, который, по предварительным данным, переходил дорогу на красный сигнал светофора. В итоге мальчик получил травмы головы и конечностей», – рассказали в ГИБДД.

Кроме того, спустя 20 минут девушка за рулем «Сузуки» сбила 9-летнего мальчика, который переходил Газовую улицу в неустановленном месте. Ребенок получил различные травмы груди и живота.

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