Альберт Шигабутдинов покинет пост гендиректора ТАИФа

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Альберт Шигабутдинов сообщил о намерении покинуть пост генерального директора ТАИФа. Об этом он заявил в интервью газете «Ведомости».

«Да, я могу кому-то стать помощником или советником, но все равно время дает о себе знать», — прокомментировал он свое решение.

Сроки, в которые будет проводиться смена руководства, на данный момент неизвестны. Однако Альберт Шигабутдинов заявил, что отстраняться от работы компании не будет, а, наоборот, поможет становлению новой управленческой команды ТАИФа.

Группа компаний «ТАИФ» была создана в середине 1990-х в качестве инвестфонда, однако со временем получила контроль над несколькими крупными промышленными предприятиями Татарстана. В настоящее время организация занимается нефтепереработкой и нефтехимией. В 2013 году ГК ТАИФ заняла первую строчку в рейтинге непубличных компаний Forbes. Альберт Шигабутдинов является генеральным директором ТАИФа с самого момента основания компании.

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