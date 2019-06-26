(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Актаныше в сгоревшем доме обнаружили тело пожилого мужчины рядом с пустой канистрой от бензина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера утром в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на Южной улице. Дежурный караул ПСЧ № 103 встретил родственник хозяина дома, который сообщил, что внутри находится человек. Из-под кровли здания валил густой черный дым», – рассказали в МЧС.

Огнеборцам потребовалось около десяти минут, чтобы полностью справиться с пожаром. В результате на площади 35 квадратных метров сгорела кровля.

В процессе тушения на чердаке сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело 79-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог – рядом с телом погибшего огнеборцы нашли канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.

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