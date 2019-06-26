Татар-информ

26 июня 2019, 11:59

Происшествия

В Актаныше в сгоревшем доме обнаружили тело пожилого мужчины рядом с пустой канистрой от бензина

Рекомендуем

Происшествия

В Актаныше в сгоревшем доме обнаружили тело пожилого мужчины рядом с пустой канистрой от бензина

Фото: ГУ МЧС России по РТ

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Актаныше в сгоревшем доме обнаружили тело пожилого мужчины рядом с пустой канистрой от бензина, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера утром в МЧС поступило сообщение о пожаре в доме на Южной улице. Дежурный караул ПСЧ № 103 встретил родственник хозяина дома, который сообщил, что внутри находится человек. Из-под кровли здания валил густой черный дым», – рассказали в МЧС.

Огнеборцам потребовалось около десяти минут, чтобы полностью справиться с пожаром. В результате на площади 35 квадратных метров сгорела кровля.

В процессе тушения на чердаке сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело 79-летнего хозяина дома.

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог – рядом с телом погибшего огнеборцы нашли канистру с легковоспламеняющейся жидкостью.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Спасатели подняли со дна Мелекески тело челнинца, который прыгнул с моста в реку и утонул

Новости дня
12:38
Историк: Репутация Золотой Орды как чёрной полосы в истории России во многом несправедлива

В Казани начался международный научный форум, посвящённый 750-летию Золотой Орды.

12:29
Во дворе дома в Казани машина сбила 6-летнего велосипедиста

ДТП произошло возле дома № 70 на улице Татарстан.

12:24
УФАС по РТ признало непристойной рекламу на фасаде «Корстона» со словами «голая» и «готова на все»

Текст «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» эксперты признали нарушением нескольких норм Закона о рекламе.

12:19
Двое детей в Казани перебегали дорогу в неразрешенных местах и угодили под колеса авто

ДТП произошли в один день на улицах Тукая и Газовой.

12:08
Альберт Шигабутдинов покинет пост гендиректора ТАИФа

Сроки, в которые будет проводиться смена руководства компании, на данный момент неизвестны.

12:04
В Рыбнослободском районе РТ отремонтировано 2,7 км автодороги Казань – Оренбург

Работы проведены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

11:59
В Актаныше в сгоревшем доме обнаружили тело пожилого мужчины рядом с пустой канистрой от бензина

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

11:50
В «Родине» представят уникальные показы о туре группы Take That и «Двенадцатую ночь» Шекспира

Российские поклонники станут частью необыкновенного путешествия по хитам Take That.

11:36
Музафарова назвала топ самых популярных услуг в МФЦ в Татарстане

В списке лидируют услуги Росреестра, а сельчане стали чаще обращаться в офисы «Мои документы» за водительскими правами.

11:12
Президент РТ обсудил с Маркулеску проведение в Казани этапов Кубка мира по прыжкам в воду и плаванию

Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве.

11:00
Музафарова попросила у властей Татарстана 45 автомобилей для МФЦ

Личный транспорт поможет организовывать больше выездных приемов в сельских поселениях, уверена директор МФЦ в республике.

10:59
Татарстанцы смогут задать вопросы руководству и специалистам службы судебных приставов республики

27 июня в Службе судебных приставов пройдет общероссийский день приема граждан.

10:50
«Приятно, что основное оборудование — российское»: Песошин открыл первую цифровую подстанцию в РТ

«Портовая» будет снабжать электроэнергией около 18 тыс. жителей Казани, новый финансовый квартал в районе речного порта и казанские производства.

10:38
МФЦ в Татарстане ожидает более четырех млн заявителей по итогам этого года

С начала 2019 года в офисы «Мои документы» обратилось около двух млн человек.

10:33
Под Казанью насмерть сбили женщину, которая перебегала трассу, чтобы сфотографироваться в цветах

Трагедия произошла неподалеку от садового товарищества «Наука».

10:30
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному Золотоордынскому форуму

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:22
В составе российской сборной на WorldSkills Kazan выступят 14 татарстанцев

Всего сборную Российской Федерации на чемпионате представят 63 участника.

10:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте народного проекта «Путь Тукая – Тукай юлы»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:07
Очевидцы сняли на видео, как в Казани под асфальт провалился автобус

ДТП произошло на пересечении улиц Четаева и Амирхана.

09:51
Спасатели подняли со дна Мелекески тело челнинца, который прыгнул с моста в реку и утонул

18-летний парень прыгнул с моста в реку на набережной Тукая.

09:48
СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться Интернетом
09:34
Альметьевский борец стал чемпионом мира по корэш

Искандер Гарифьянов признан лучшим в весовой категории 70 кг.

09:33
В Казани спасатели помогли мужчине, провалившемуся в заброшенный котлован

Происшествие случилось возле дома № 30 на улице Сафиуллина.

09:20
Био-фестиваль с лекциями об осознанном образе жизни и йогой пройдет на Кремлевской набережной

Life Fest «Bio» пройдет 13 июля в центре Казани.

09:12
Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров
События