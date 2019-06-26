В клинике КФУ открылся Кабинет памяти

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В университетской клинике КФУ открылся Кабинет памяти. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Прием в данном кабинете ведет врач-невролог Ильшат Хайруллин. В рамках приема он проводит оценку памяти и других когнитивных функций пациентов.

Посетители могут общаться с доктором на двух государственных языках РТ — русском и татарском. Также на татарский язык были переведены и адаптированы диагностические опросники. Работу над ними проводили сотрудники кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики и НИЛ «Клиническая лингвистика» КФУ, а также врачи-неврологи Университетской клиники. Делалось это для того, чтобы оценка памяти и когнитивных функций пациентов проводилась на родном для них языке и была максимально достоверной.

Прием в Кабинете памяти будет занимать один час и проводиться в два этапа: стандартный неврологический осмотр и исследование памяти, внимания, скорости когнитивных процессов. После этого, если потребуется, врач назначит дополнительные исследования.

«Эпизодическая забывчивость, рассеянность внимания — это первый признак того, что мозг не справляется с теми задачами окружающей среды, которые перед ним ставятся», — пояснил доктор медицинских наук Радий Есин, профессор кафедры прикладной и экспериментальной лингвистики и профессор кафедры фундаментальных основ клинической медицины КФУ.

Он также напомнил, что своевременное обращение к врачу-неврологу может помочь пациенту получить рекомендации по изменению образа жизни, а также получить назначение на препараты, которые замедлят усугубление когнитивных нарушений. И чем раньше лечение будет начато, тем дальше можно отодвинуть развитие серьезных когнитивных нарушений.

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