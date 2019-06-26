Татар-информ

26 июня 2019, 16:32

Общество

Почти 80% молодых людей не готовы переезжать из Казани ради работы

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Общество

Почти 80% молодых людей не готовы переезжать из Казани ради работы

Начинающие специалисты чаще всего ищут работу в продажах, на административных позициях, в ИТ-сфере и на производстве.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Лишь 23% молодых людей решаются на переезд из Казани ради трудоустройства. Такие данные накануне Дня молодежи, который состоится 27 июня, приводит пресс-служба «HeadHunter Поволжье».

«К переезду молодежь столицы [Татарстана] относится более консервативно. Лишь в 23% от общего числа резюме, размещенных или созданных молодыми соискателями Казани с начала года, указана готовность к релокации», – говорится в сообщении.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, молодые люди предпочитают для переезда Сочи и Краснодар. Некоторые готовы уехать ради работы в США, Германию и Казахстан.

С начала года соискатели Казани в возрасте от 18 до 35 лет чаще всего искали работу в продажах, на административных позициях, в ИТ-сфере и на производстве.

Уровень профессиональной конкуренции среди казанцев от 18 до 22 лет достаточно высок – более десяти человек на место. Не удивительно, что 70% начинающих специалистов испытывают сложности с поиском работы, отмечают рекрутеры.

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