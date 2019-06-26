Жители Татарстана стали втрое чаще жаловаться на качество медпомощи

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Валерия Белова). Жители Татарстана в 2019 году стали в три раза чаще жаловаться в страховые медицинские организации. Об этом журналисту ИА «Татар-информ» рассказал вице-президент Всероссийского союза страховщиков, член экспертного совета по законодательству о страховании при Комитете Государственной Думы ФС РФ по финансовому рынку Дмитрий Кузнецов.

По его словам, за первую половину 2019 года в страховые компании Татарстана поступило 1802 жалобы, тогда как за предыдущие полгода их было всего 700.

«Хотел бы сказать, что не стоит говорить так, будто большая цифра говорит о большом количестве проблем. Это говорит об активности граждан, о том, что люди стали пользоваться институтом страховых представителей и воспринимают его как реальное средство защиты», – отметил собеседник агентства.

Чаще всего жители России, по данным страховщиков, жалуются на плохое качество медицинской помощи, принуждение к получению платных услуг и на долгое ожидание медицинской помощи.

Первое и второе места по России по количеству жалоб в страховые медицинские организации заняли Республика Башкортостан (3215 обращений с января по июнь 2019 года) и Москва (3160 жалоб за аналогичный период).

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.