Татарстанцы смогут задать вопросы руководству и специалистам службы судебных приставов республики

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Жители республики смогут обратиться с вопросами к руководству и специалистам УФССП Татарстана, сообщила главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФФСП России по РТ Лилия Халимова.

«27 июня в Службе судебных приставов пройдет общероссийский день приема граждан. В УФССП России по Республике Татарстан в Казани с 14 часов посетителей будет принимать и. о. руководителя Управления – главного судебного пристава Республики Татарстан Михайлов Андрей Вячеславович. Записаться на прием можно по телефону: 8 (843) 221-38-57», – рассказала Халимова.

Кроме того, в порядке живой очереди граждан примут главы отделов, курирующие организацию исполнительного производства, розыск и реализацию имущества должников и розыска детей, дознание, обеспечение установленного порядка деятельности судов, правовое обеспечение, рассмотрение обращений в исполнительном производстве, противодействие коррупции.

В УФССП России по РТ отметили, что во всех районных отделах судебных приставов Казани и Республики Татарстан прием граждан пройдет с 13.00 до 20.00.

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