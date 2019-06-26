В Рыбнослободском районе РТ отремонтировано 2,7 км автодороги Казань – Оренбург

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Рыбнослободском районе Татарстана завершен ремонт участка автодороги Казань – Оренбург – Рыбная Слобода протяженностью 2,75 км, сообщает Миндортранс РТ.
«Дорога запроектирована по нормативам третьей технической категории с двумя полосами движения, ширина составляет семь метров», – отмечается в сообщении министерства.
На общей площади 19 тыс. 250 кв. метров выполнено устройство выравнивающего слоя, уложен новый слой покрытия из высокоплотной асфальтобетонной смеси. Кроме того, укреплены обочины, установлены 18 дорожных знаков и нанесена дорожная разметка.
Ремонт был начат 21 мая. Работы проведены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».