УФАС по РТ признало непристойной рекламу на фасаде «Корстона» со словами «голая» и «готова на все»

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Татарстанское УФАС России возбудило дело на рекламу, расположенную на фасаде «Корстона», с текстом «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки». Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

«Баннер с текстом „ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки“, вызвал целый поток жалоб со стороны жителей города. Татарстанская УФАС России, рассмотрев поступившие обращения, квалифицировала спорную рекламу как нарушающую сразу несколько норм Законодательства о рекламе», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов УФАС по РТ, данная реклама является непристойной и имеет интимный характер, так как в ней использованы слова «голая» и «готова на многое». Кроме этого, в ведомстве баннер рассмотрели с точки зрения местоположения, а также обратили внимание на крупный шрифт спорных слов.

Рассмотрение дела по признакам нарушения частей 6 и 7 статьи 5, части 9 статьи 19 Закона о рекламе назначили на середину июля.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.