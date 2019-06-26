«Приятно, что основное оборудование — российское»: Песошин открыл первую цифровую подстанцию в РТ

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии новой цифровой подстанции — ПС 110 кВ «Портовая». Это первая цифровая подстанция в Республике Татарстан.

Объект позволит обеспечить электроснабжением крупные предприятия, такие как «Нэфис Косметикс», «Мелита», тяговые подстанции, Метроэлектротранс, порядка 18 тыс. жителей Казани. Кроме того, он открывает большой резерв для нового подключения, к примеру, для проектируемого финансово-административного района у речного порта. Все новостройки Вахитовского района так или иначе будут завязаны на эту подстанцию, отметил Премьер-министр РТ.

«Что приятно отметить — основное оборудование подстанции отечественного производства. Оно отличается надежностью. Станция в принципе не обслуживаемая, не требует персонала. Все операции происходят в автоматическом режиме. Я хочу всех поздравить, поблагодарить за работу», — обратился Алесей Песошин к собравшимся.

Действительно, 99% оборудования — отечественное, заверил журналистов и. о. главного инженера филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские электрические сети» Рустем Галимзянов. «Шкафы» закрытого распределительного устройства делала казанская компания «ЭлектроОптима», трансформаторы — екатеринбургская Svel. На строительство энергообъекта ушло 500 млн рублей.

«Цифровая подстанция — это базовая технология концепции smart grid, „умных“ сетей. Это та технология, которая сейчас активно внедряется в „Сетевой компании“, в России и в мире. Мы можем удаленно оперировать всеми аппаратами, можем выводить оборудование по автоматизированному бланку переключения. Диспетчер может управлять из единой диспетчерской службы „Казанских сетей“, и здесь персонал может не находиться вообще», — отметил Галимзянов.

Преимущества цифровой подстанции — безопасность, снижение вероятности ошибки при переключении. Кроме того, от каждого элемента оборудования информация передается в специальный шкаф, где происходит сбор и анализ информации. «Таким образом диспетчеры могут в режиме реального времени изучать все параметры оборудования и оперативно среагировать на вероятные дефекты», — подчеркнул представитель «Сетевой компании».

Сейчас идет проектирование цифровой подстанции на 110 кВ в Азино. Согласно инвестпрограмме ОАО «Сетевая компания», ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год.

ПС 110 кВ «Портовая» — восьмая подстанция закрытого типа, построенная энергетиками в Казани. Такие энергообъекты, где все оборудование полностью размещено внутри здания, гармонично вписываются в жилые кварталы городов, их строительство позволяет экономить площадь застройки, отметили в пресс-службе компании. При проектировании были учтены новые требования, выдвигаемые городской администрацией к формированию архитектурного пространства в условиях городской среды. Все трансформаторы имеют надежную шумозащиту и не беспокоят население, кроме того, они полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.