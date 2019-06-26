Татар-информ

26 июня 2019, 10:50

Официальная хроника

«Приятно, что основное оборудование — российское»: Песошин открыл первую цифровую подстанцию в РТ

Рекомендуем

Официальная хроника

«Приятно, что основное оборудование — российское»: Песошин открыл первую цифровую подстанцию в РТ

Фото: tatarstan.ru

«Портовая» будет снабжать электроэнергией около 18 тыс. жителей Казани, новый финансовый квартал в районе речного порта и казанские производства.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Диана Авакян). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин принял участие в открытии новой цифровой подстанции — ПС 110 кВ «Портовая». Это первая цифровая подстанция в Республике Татарстан.

Объект позволит обеспечить электроснабжением крупные предприятия, такие как «Нэфис Косметикс», «Мелита», тяговые подстанции, Метроэлектротранс, порядка 18 тыс. жителей Казани. Кроме того, он открывает большой резерв для нового подключения, к примеру, для проектируемого финансово-административного района у речного порта. Все новостройки Вахитовского района так или иначе будут завязаны на эту подстанцию, отметил Премьер-министр РТ. 

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ð¸ 110 ÐºÐ’ ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐžÐÐž Â«Ð¡ÐµÑ‚ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÑÂ»

«Что приятно отметить — основное оборудование подстанции отечественного производства. Оно отличается надежностью. Станция в принципе не обслуживаемая, не требует персонала. Все операции происходят в автоматическом режиме. Я хочу всех поздравить, поблагодарить за работу», — обратился Алесей Песошин к собравшимся.

Действительно, 99% оборудования — отечественное, заверил журналистов и. о. главного инженера филиала ОАО «Сетевая компания» «Казанские электрические сети» Рустем Галимзянов. «Шкафы» закрытого распределительного устройства делала казанская компания «ЭлектроОптима», трансформаторы — екатеринбургская Svel. На строительство энергообъекта ушло 500 млн рублей. 

«Цифровая подстанция — это базовая технология концепции smart grid, „умных“ сетей. Это та технология, которая сейчас активно внедряется в „Сетевой компании“, в России и в мире. Мы можем удаленно оперировать всеми аппаратами, можем выводить оборудование по автоматизированному бланку переключения. Диспетчер может управлять из единой диспетчерской службы „Казанских сетей“, и здесь персонал может не находиться вообще», — отметил Галимзянов.

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ð¸ 110 ÐºÐ’ ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐžÐÐž Â«Ð¡ÐµÑ‚ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÑÂ»

Преимущества цифровой подстанции — безопасность, снижение вероятности ошибки при переключении. Кроме того, от каждого элемента оборудования информация передается в специальный шкаф, где происходит сбор и анализ информации. «Таким образом диспетчеры могут в режиме реального времени изучать все параметры оборудования и оперативно среагировать на вероятные дефекты», — подчеркнул представитель «Сетевой компании».

Сейчас идет проектирование цифровой подстанции на 110 кВ в Азино. Согласно инвестпрограмме ОАО «Сетевая компания», ввод в эксплуатацию объекта запланирован на 2022 год. 

ÐžÑ‚ÐºÑ€Ñ‹Ñ‚Ð¸Ðµ Ð½Ð¾Ð²Ð¾Ð¹ Ð¿Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð°Ð½Ñ†Ð¸Ð¸ 110 ÐºÐ’ ÐŸÐ¾Ñ€Ñ‚Ð¾Ð²Ð°Ñ ÐžÐÐž Â«Ð¡ÐµÑ‚ÐµÐ²Ð°Ñ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸ÑÂ»

ПС 110 кВ «Портовая» — восьмая подстанция закрытого типа, построенная энергетиками в Казани. Такие энергообъекты, где все оборудование полностью размещено внутри здания, гармонично вписываются в жилые кварталы городов, их строительство позволяет экономить площадь застройки, отметили в пресс-службе компании. При проектировании были учтены новые требования, выдвигаемые городской администрацией к формированию архитектурного пространства в условиях городской среды. Все трансформаторы имеют надежную шумозащиту и не беспокоят население, кроме того, они полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Президент РТ обсудил с Маркулеску проведение в Казани этапов Кубка мира по прыжкам в воду и плаванию
Новости дня
11:00
Музафарова попросила у властей Татарстана 45 автомобилей для МФЦ

Личный транспорт поможет организовывать больше выездных приемов в сельских поселениях, уверена директор МФЦ в республике.

10:59
Татарстанцы смогут задать вопросы руководству и специалистам службы судебных приставов республики

27 июня в Службе судебных приставов пройдет общероссийский день приема граждан.

10:50
«Приятно, что основное оборудование — российское»: Песошин открыл первую цифровую подстанцию в РТ

«Портовая» будет снабжать электроэнергией около 18 тыс. жителей Казани, новый финансовый квартал в районе речного порта и казанские производства.

10:38
МФЦ в Татарстане ожидает более четырех млн заявителей по итогам этого года

С начала 2019 года в офисы «Мои документы» обратилось около двух млн человек.

10:33
Под Казанью насмерть сбили женщину, которая перебегала трассу, чтобы сфотографироваться в цветах

Трагедия произошла неподалеку от садового товарищества «Наука».

10:30
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному Золотоордынскому форуму

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:22
В составе российской сборной на WorldSkills Kazan выступят 14 татарстанцев

Всего сборную Российской Федерации на чемпионате представят 63 участника.

10:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте народного проекта «Путь Тукая – Тукай юлы»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:07
Очевидцы сняли на видео, как в Казани под асфальт провалился автобус

ДТП произошло на пересечении улиц Четаева и Амирхана.

09:51
Спасатели подняли со дна Мелекески тело челнинца, который прыгнул с моста в реку и утонул

18-летний парень прыгнул с моста в реку на набережной Тукая.

09:48
СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться Интернетом
09:34
Альметьевский борец стал чемпионом мира по корэш

Искандер Гарифьянов признан лучшим в весовой категории 70 кг.

09:33
В Казани спасатели помогли мужчине, провалившемуся в заброшенный котлован

Происшествие случилось возле дома № 30 на улице Сафиуллина.

09:20
Био-фестиваль с лекциями об осознанном образе жизни и йогой пройдет на Кремлевской набережной

Life Fest «Bio» пройдет 13 июля в центре Казани.

09:12
Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров
08:50
В Росмолодежи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия
08:30
Комитет РТ по охране наследия: Мечеть и две церкви из дерева требуют безотлагательной реставрации

Постройки названы кандидатами на включение в республиканскую программу «Мирас – Наследие».

08:22
В России расширили список профессий сельских тружеников, претендующих на надбавку к пенсии
08:00
Монтаж иконостасов в воссоздаваемом соборе Казанской иконы Божией Матери начнут уже в 2019 году

В пещерном храме православной святыни строители планируют завершить работы до конца года.

07:49
Минниханов примет участие в заседании Госсовета РФ по вопросу развития автодорог

Проведет заседание Президент России Владимир Путин.

07:35
Песошин проведет собрание акционеров Сетевой компании и откроет крупнейшую подстанцию в Казани

Подстанция «Портовая» снабжает электроэнергией жителей Вахитовского района столицы РТ, ряд предприятий, а также Речной порт и автовокзал.

07:23
В Менделеевске стартуют семинары для самозанятых

На вопросы самозанятых города и района будут отвечать представители налоговой службы и Ассоциации самозанятых Татарстана.

07:16
Определился подрядчик строительства первого участка Большого Казанского кольца

Строительство участка магистрали от улицы Булатова до Технической обойдется в 2,3 млрд рублей.

06:58
Малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячное пособие на детей в размере 10 тыс. рублей
06:44
На Стахеевский фестиваль в Нижнекамск съедутся артисты со всего Татарстана

На фестиваль уже заявлены коллективы и солисты из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Камских Полян, Лаишевского и Новошешминского районов.

События