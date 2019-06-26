Президент РТ обсудил с Маркулеску проведение в Казани этапов Кубка мира по прыжкам в воду и плаванию

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с исполнительным директором Международной федерации водных видов спорта (FINA) Корнелем Маркулеску, обсудив проведение в Казани ряда соревнований мирового уровня. Об этом сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«В рамках встречи обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества Республики Татарстан с FINA, реализация ряда совместных проектов. В том числе обсуждались вопросы развития Центра водных видов спорта в Казани, где уже тренируются спортсмены – пловцы и прыгуны в воду, идет подготовка к этапам чемпионата мира. Кроме того, обсуждалась подготовка к текущим мероприятиям, которые проводятся под эгидой FINA в Казани – это в том числе этапы кубка мира по синхронному плаванию и по прыжкам в воду и по плаванию», ­– отметили в пресс-службе.

Кроме этого на встрече были затронуты вопросы взаимодействия в долгосрочной перспективе – подготовка и проведение других мероприятий в будущем.

Казань в 2015 году провела Чемпионат мира по водным видам спорта FINA, на котором было разыграно 75 комплектов медалей. В соревнованиях участвовало около 2,5 тыс. спортсменов из 190 стран. С 5 по 16 августа также в Казани, впервые пересекаясь по времени с основным чемпионатом, прошли соревнования для ветеранов в категории «Мастерс», в которых приняли участие около 5,5 тыс. спортсменов из 110 стран.

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