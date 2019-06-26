За оставленный после ремонта мусор организации в Черемшанском районе грозит штраф до 500 тыс. рублей

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Подрядной организации, оставившей мусор после ремонта объекта в Черемшанском районе, грозит штраф до 500 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.



Инспекторы ведомства зафиксировали в 2,5 км от села Нижняя Кармалка незаконное складирование отходов абразивных материалов, бой бетона, отходы полиэтилена, пластика, металла и прочий строительный мусор.



Общая площадь загрязнения составила 326 квадратных метров.



На данный момент экологи возбудили дело об административном правонарушении. «Организации грозит штраф от 400 до 500 тысяч рублей», – отмечает источник.

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