Музафарова назвала топ самых популярных услуг в МФЦ в Татарстане

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Услуги Росреестра лидируют в топе самых популярных услуг, за которыми люди обращаются в офисы «Мои документы». Рейтинг в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» озвучила директор организации Ленара Музафарова.

«Первое [место]— это сделка регистрации права, то есть услуги Росреестра. Они всегда лидировали. Из 3,8 млн услуг более 2 млн услуг — это услуги Росреестра. Второе — паспорта. Третье — прописка, у нас можно как прописаться, так и выписаться», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что также популярны услуги получения ИНН и справки об отсутствии судимости. Она необходима при трудоустройстве.

В офисах «Мои документы» также могут заменить устаревшие водительские удостоверения. Раньше такая возможность для жителей сельских поселений была только в 11 райцентрах.

«Сейчас водительское удостоверение можно получить в каждом районном центре. Да, сроки не как в Казани, когда ты можешь отсидеть в очереди, но получить документ день в день. Но эта услуга стала востребована во всех сельских районах, потому что люди почувствовали разницу. А здесь, в Казани, люди чаще всего обращаются в саму ГИБДД», — рассказала Музафарова.

Справка о налоговой задолженности также в топе популярных услуг, оказываемых МФЦ в Татарстане. Заявители могут получить ее за пару минут, пока оформляют документы для другой услуги. В офисах МФЦ есть возможность погасить существующую задолженность в терминале, отметила собеседница.

Сегодня исполняется четыре года с момента создания МФЦ в Татарстане. В офисах «Мои документы» люди могут получить 180 государственных, региональных и муниципальных услуг — от замены паспорта до регистрации перехода права собственности на имущество.

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