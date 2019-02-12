Динара Прокопьева

26 июня 2019, 11:36

Общество

Музафарова назвала топ самых популярных услуг в МФЦ в Татарстане

Рекомендуем

Общество

Музафарова назвала топ самых популярных услуг в МФЦ в Татарстане

Фото: Рамиль Гали

В списке лидируют услуги Росреестра, а сельчане стали чаще обращаться в офисы «Мои документы» за водительскими правами.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Услуги Росреестра лидируют в топе самых популярных услуг, за которыми люди обращаются в офисы «Мои документы». Рейтинг в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» озвучила директор организации Ленара Музафарова.

«Первое [место]— это сделка регистрации права, то есть услуги Росреестра. Они всегда лидировали. Из 3,8 млн услуг более 2 млн услуг — это услуги Росреестра. Второе — паспорта. Третье — прописка, у нас можно как прописаться, так и выписаться», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что также популярны услуги получения ИНН и справки об отсутствии судимости. Она необходима при трудоустройстве.

В офисах «Мои документы» также могут заменить устаревшие водительские удостоверения. Раньше такая возможность для жителей сельских поселений была только в 11 райцентрах.

«Сейчас водительское удостоверение можно получить в каждом районном центре. Да, сроки не как в Казани, когда ты можешь отсидеть в очереди, но получить документ день в день. Но эта услуга стала востребована во всех сельских районах, потому что люди почувствовали разницу. А здесь, в Казани, люди чаще всего обращаются в саму ГИБДД», — рассказала Музафарова.

Справка о налоговой задолженности также в топе популярных услуг, оказываемых МФЦ в Татарстане. Заявители могут получить ее за пару минут, пока оформляют документы для другой услуги. В офисах МФЦ есть возможность погасить существующую задолженность в терминале, отметила собеседница.

Сегодня исполняется четыре года с момента создания МФЦ в Татарстане. В офисах «Мои документы» люди могут получить 180 государственных, региональных и муниципальных услуг — от замены паспорта до регистрации перехода права собственности на имущество.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Историк: Репутация Золотой Орды как чёрной полосы в истории России во многом несправедлива
Новости дня
12:38
Историк: Репутация Золотой Орды как чёрной полосы в истории России во многом несправедлива

В Казани начался международный научный форум, посвящённый 750-летию Золотой Орды.

12:29
Во дворе дома в Казани машина сбила 6-летнего велосипедиста

ДТП произошло возле дома № 70 на улице Татарстан.

12:24
УФАС по РТ признало непристойной рекламу на фасаде «Корстона» со словами «голая» и «готова на все»

Текст «ГОЛАЯ правда, что наша ОФИЦИАНТКА ГОТОВА НА МНОГОЕ ради вашей улыбки» эксперты признали нарушением нескольких норм Закона о рекламе.

12:19
Двое детей в Казани перебегали дорогу в неразрешенных местах и угодили под колеса авто

ДТП произошли в один день на улицах Тукая и Газовой.

12:08
Альберт Шигабутдинов покинет пост гендиректора ТАИФа

Сроки, в которые будет проводиться смена руководства компании, на данный момент неизвестны.

12:04
В Рыбнослободском районе РТ отремонтировано 2,7 км автодороги Казань – Оренбург

Работы проведены по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

11:59
В Актаныше в сгоревшем доме обнаружили тело пожилого мужчины рядом с пустой канистрой от бензина

По предварительной версии, причиной пожара стал поджог.

11:50
В «Родине» представят уникальные показы о туре группы Take That и «Двенадцатую ночь» Шекспира

Российские поклонники станут частью необыкновенного путешествия по хитам Take That.

11:36
Музафарова назвала топ самых популярных услуг в МФЦ в Татарстане

В списке лидируют услуги Росреестра, а сельчане стали чаще обращаться в офисы «Мои документы» за водительскими правами.

11:12
Президент РТ обсудил с Маркулеску проведение в Казани этапов Кубка мира по прыжкам в воду и плаванию

Рустам Минниханов находится с рабочей поездкой в Москве.

11:00
Музафарова попросила у властей Татарстана 45 автомобилей для МФЦ

Личный транспорт поможет организовывать больше выездных приемов в сельских поселениях, уверена директор МФЦ в республике.

10:59
Татарстанцы смогут задать вопросы руководству и специалистам службы судебных приставов республики

27 июня в Службе судебных приставов пройдет общероссийский день приема граждан.

10:50
«Приятно, что основное оборудование — российское»: Песошин открыл первую цифровую подстанцию в РТ

«Портовая» будет снабжать электроэнергией около 18 тыс. жителей Казани, новый финансовый квартал в районе речного порта и казанские производства.

10:38
МФЦ в Татарстане ожидает более четырех млн заявителей по итогам этого года

С начала 2019 года в офисы «Мои документы» обратилось около двух млн человек.

10:33
Под Казанью насмерть сбили женщину, которая перебегала трассу, чтобы сфотографироваться в цветах

Трагедия произошла неподалеку от садового товарищества «Наука».

10:30
В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному Золотоордынскому форуму

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:22
В составе российской сборной на WorldSkills Kazan выступят 14 татарстанцев

Всего сборную Российской Федерации на чемпионате представят 63 участника.

10:20
В ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция о старте народного проекта «Путь Тукая – Тукай юлы»

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

10:07
Очевидцы сняли на видео, как в Казани под асфальт провалился автобус

ДТП произошло на пересечении улиц Четаева и Амирхана.

09:51
Спасатели подняли со дна Мелекески тело челнинца, который прыгнул с моста в реку и утонул

18-летний парень прыгнул с моста в реку на набережной Тукая.

09:48
СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться Интернетом
09:34
Альметьевский борец стал чемпионом мира по корэш

Искандер Гарифьянов признан лучшим в весовой категории 70 кг.

09:33
В Казани спасатели помогли мужчине, провалившемуся в заброшенный котлован

Происшествие случилось возле дома № 30 на улице Сафиуллина.

09:20
Био-фестиваль с лекциями об осознанном образе жизни и йогой пройдет на Кремлевской набережной

Life Fest «Bio» пройдет 13 июля в центре Казани.

09:12
Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров
События