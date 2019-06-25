Динара Прокопьева

26 июня 2019, 11:00

Общество

Музафарова попросила у властей Татарстана 45 автомобилей для МФЦ

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Общество

Музафарова попросила у властей Татарстана 45 автомобилей для МФЦ

Фото: Рамиль Гали

Личный транспорт поможет организовывать больше выездных приемов в сельских поселениях, уверена директор МФЦ в республике.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Многофункциональному центру предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Татарстане нужно как минимум 45 автомобилей. С такой просьбой директор организации Ленара Музафарова обратилась к руководству республики, о чем рассказала в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ».

«Мне бы хотелось, конечно, чтобы автомобиль был в каждом районе. У нас 45 районов, в Казани машины уже есть, но 45 автомобилей нам точно нужно. На первом этапе я бы снабдила машинами крупные города: Набережные Челны, Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск. Они берут на себя 40% оказываемых услуг», — пояснила собеседница агентства.

Автомобили нужны, чтобы чаще организовывать выездные приемы в сельских поселениях, отметила Музафарова.

«Пока у нас нет собственного транспорта, нас возят главы сельских поселений по специально утвержденному графику. Люди понимают, что в этот день и в это время сотрудник МФЦ подъедет и примет все необходимые документы. В дальнейшем, когда мы будем обеспечены автотранспортом, сможем выезжать чаще», — сказала она.

Также личный транспорт поможет избежать путаницы с документами, когда курьер доставляет неполный пакет бумаг. Это ускорит процесс получения услуг, считает Музафарова.

«В нашем случае автомобили — это необходимость, а не роскошь», — заключила директор МФЦ в Татарстане.

Сегодня исполняется четыре года с момента создания МФЦ в Татарстане. В офисах «Мои документы» люди могут получить 180 государственных, региональных и муниципальных услуг — от замены паспорта до регистрации перехода права собственности на имущество.

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