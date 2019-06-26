(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Под Казанью насмерть сбили женщину, которая перебегала трассу, чтобы сфотографироваться в цветах. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
Трагедия произошла вчера вечером в районе садового товарищества «Наука» в Лаишевском районе Татарстана.
Очевидцы сообщают, что женщина вышла из машины и попыталась перебежать дорогу в запрещенном месте, чтобы сделать фотографии на фоне поля с фацелиями.
Последствия трагедии попали на видео, которыми поделились пользователи социальных сетей.