(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Под Казанью насмерть сбили женщину, которая перебегала трассу, чтобы сфотографироваться в цветах. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.

Трагедия произошла вчера вечером в районе садового товарищества «Наука» в Лаишевском районе Татарстана.

Очевидцы сообщают, что женщина вышла из машины и попыталась перебежать дорогу в запрещенном месте, чтобы сделать фотографии на фоне поля с фацелиями.

Последствия трагедии попали на видео, которыми поделились пользователи социальных сетей.

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