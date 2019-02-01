(Казань, 26 июня, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) в Татарстане ожидает более четырех млн заявителей по итогам этого года. Такую цифру в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» назвала директор организации Ленара Музафарова.

«Уже за это полугодие мы видим рост на 24% по сравнению с первым полугодием прошлого года. Мы уже приняли около двух млн человек. Думаю, что за этот год общая цифра будет в районе четырех млн и даже больше», — сказала собеседница агентства.

В первый год работы офисы «Мои документы» приняли около 1,5 млн человек, а по итогам прошлого года — около 3,8 млн человек.

Сегодня исполняется четыре года с момента создания МФЦ в Татарстане. В офисах «Мои документы» люди могут получить 180 государственных, региональных и муниципальных услуг — от замены паспорта до регистрации перехода права собственности на имущество.

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