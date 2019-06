В «Родине» представят уникальные показы о туре группы Take That и «Двенадцатую ночь» Шекспира

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 29 июня в кинотеатре «Родина» пройдут два уникальных показа – концерт популярной группы Take That: Greatest Hits Live и заключительный июньский показ в рамках цикла «Theatre HD: театр в кино». Зрителей ждет великолепная, смешная и жестокая комедия Шекспира в новом прочтении знаменитого немецкого режиссера Томаса Остермайера «Двенадцатая ночь», сообщает Дирекция «Время кино».



Отмечая 30 лет на мировой сцене, британская группа Take That предлагает кинозрителям по всему миру финальный концерт тура 2019 Greatest Hits. Российские поклонники станут частью необыкновенного путешествия по хитам Take That. Музыканты исполнят свои самые известные композиции, а также новые треки из последнего альбома Odyssey. Показы захватывающего музыкального шоу пройдут в Англии, Нидерландах, Германии, Дании, Австрии, Италии, Испании, Португалии и Польше. 29 июня, только на один вечер, Take That: Greatest Hits Live захватит кинотеатры России.

В этот же вечер, 29 июня, и в это же время, но уже в VIP-зале кинотеатра «Родина», зрители погрузятся в атмосферу театра. В рамках цикла «Theatre HD: театр в кино» будет представлена постановка «Комеди Франсез» «Двенадцатая ночь». Спектакль на большом экране презентует киновед, программный директор Международного молодежного кинофестиваля в Казани, куратор показов «TheatreHD: театр в кино» Адиля Хайбуллина.

Комедия положений рассказывает историю Виолы, спасенной во время кораблекрушения. Героиня переодевается мальчиком, берет имя Цезарио и поступает пажом на службу к герцогу Орсино. Орсино влюблен в благородную Оливию и посылает пажа объясниться с ней. Но Виола, тайно влюбленная в Орсино, столь преуспевает в этой роли, что Цезарио внезапно сам завоевывает любовь Оливии. Героям предстоит разобраться с любовным маскарадом в сопровождении ренессансной музыки, которая будет исполнена на сцене согласно традициям шекспировского театра.



Начало показов в 18.00.

