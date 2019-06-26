В составе российской сборной на WorldSkills Kazan выступят 14 татарстанцев

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). 14 участников из Татарстана вошли в основной состав сборной WorldSkills Russia на чемпионате мира в Казани, сообщает пресс-служба чемпионата.

В России объявили основной состав Национальной сборной WorldSkills Russia на чемпионате мира в Казани. Всего ее представят 63 конкурсанта из 25 регионов России.

Имена юношей и девушек, которым предстоит защищать честь российского флага, были объявлены вместе с остальными конкурсантами сборных 68 стран, принимающих участие в чемпионате. Всего на чемпионате ожидается участие 1,5 тыс. участников.

WorldSkills Kazan 2019 будет проводиться в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

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