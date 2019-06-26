СМИ: На ЕГЭ могут разрешить пользоваться Интернетом

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На Государственной итоговой аттестации по гуманитарным предметам могут разрешить пользоваться Интернетом для поиска информации, сообщают «Известия».

Об этом возможном нововведении рассказали специалисты Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) — разработчики заданий для ЕГЭ и ОГЭ. Для того, чтобы ввести подобное обновление, потребуется перевести экзамены в электронную форму.

«Для гуманитарных предметов появится возможность использования различных мультимедийных источников. Например, работа с геоинформационными системами в географии», — заявила директор ФИПИ Оксана Решетникова.

Также она добавила, что цифровизация позволит изменить и проверку знаний по предметам естественно-научного цикла. Так, в контрольно-измерительные материалы (КИМ) можно будет добавить задания с видеофрагментами и экспериментами, которые позволят рассматривать физические, химические и биологические процессы в реальной жизни. Например, к компьютеру будут подключать датчики, заменяющие динамометры, амперметры и вольтметры.

По подсчетам специалистов ФИПИ, для того, чтобы разработать и протестировать нововведения, потребуется около пяти лет.

Введение цифровых технологий в структуру экзаменов позволит оценить критическое мышление школьников и уменьшить значение зазубривания информации, считают эксперты.

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