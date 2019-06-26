(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Спасатели подняли со дна Мелекески тело челнинца, который прыгнул с моста в реку и утонул, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«Вчера поздним вечером спасатели ЗПСО №6 прибыли на набережную Тукая, где с моста в реку прыгнул 18-летний молодой человек и пропал. Спустя полтора часа сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего, достали из воды и передали полицейским», – рассказали в министерстве.

МЧС Татарстана напоминает, что согласно статистике, около 80% случаев гибели на воде происходит из-за того, что люди купаются в нетрезвом виде, а также в местах, не оборудованных для купания. За купание в запрещенных местах предусмотрен штраф.

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