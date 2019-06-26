Татар-информ

26 июня 2019, 09:12

Общество

Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров

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Общество

Водителей могут лишить прав из-за грязных номеров

Пленум Верховного суда РФ принял постановление, в котором разъяснил судам порядок реализации 12-й главы КоАП.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Водителей могут лишить прав на один — три месяца или же оштрафовать на 5 тыс. рублей за видоизмененные знаки. Это и несколько других новаций следует из постановления Пленума Верховного суда РФ, сообщает «Российская газета». 

Согласно документу, видоизмененными номерными знаками считаются те, что перевернуты, покрыты слоем грязи или снега или изменены различными устройствами. При этом санкция предусматривается в тех случаях, когда было доказано, что загрязнение номера не связано с погодными условиями. Доказательством, приложенным к делу, может служить фотография или видеозапись, произведенная инспектором при выявлении нарушения.

Кроме того, водитель, нарушивший требования правил, что стало причиной ДТП, вне зависимости от того, был ли контакт его автомобиля с другим, может быть привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КоАП. Но в том случае, если этот автовладелец был осведомлен о факте аварии и умышленно покинул место аварии.

Еще одно нововведение постановления касается обязательного наличия у водителя копии полиса ОСАГО на бумажном носителе. В документе говорится, что нельзя привлекать автовладельца к ответственности в тех случаях, когда у него оформлен полис в электронном виде, но бумажная копия с собой отсутствует. Недавно внесенные поправки в закон об ОСАГО допускают возможность обходиться без бумажного дубликата.

 

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