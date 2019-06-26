Альметьевский борец стал чемпионом мира по корэш

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Альметьевский спортсмен Искандер Гарифьянов стал победителем первенства мира среди юношей 17-18 лет по борьбе корэш. Он признан лучшим в весовой категории 70 кг, сообщает пресс-служба главы Альметьевского района.

Победитель занимается под руководством альметьевских тренеров – Рузиля Ганиева и Ильяса Билалова.

В этом году чемпионат мира по корэш впервые прошел совместно с первенством мира среди юношей в возрастной категории 17-18 лет. В нем приняли участие более двухсот сильнейших борцов из 35 стран мира.





Предварительные турниры чемпионата состоялись на базе Поволжской академии спорта в Казани, а финальные поединки среди мужчин провели в селе Мингер Сабинского района в ходе проведения самого масштабного республиканского Сабантуя «Мингер-2019». За время соревнований было разыграно по девять комплектов наград среди мужчин и юношей.

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