Татар-информ

26 июня 2019, 08:50

Общество

В Росмолодежи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия

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Общество

В Росмолодежи рассказали о предпосылках для снижения возраста совершеннолетия

Фото: архив/Салават Камалетдинов

По мнению главы федерального агентства, дети в современном мире взрослеют раньше.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Глава Росмолодежи Александр Бугаев рассказал, что есть предпосылки для снижения верхней границы возраста детства, сообщают РИА Новости.   

По мнению Бугаева, границы, определяющие понятие «молодой человек», на сегодняшний день «не столь абсолютны, какими они были лет десять назад». Меняются способы коммуникации, появляется больше возможностей, а дети взрослеют раньше, сказал глава федерального агентства. 

Он считает, что сложно дать однозначный ответ, назрел ли сейчас момент для снижения возраста совершеннолетия. Однако следует рассчитать все последствия, которые повлечет за собой решение об изменении возраста совершеннолетия. 

27 июня в России отмечается День молодежи. В этот день по всей стране будут проводиться различные мероприятия. В столице РТ масштабный фестиваль, приуроченный к дате, впервые пройдет в речном порту.  

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