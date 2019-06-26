(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Определился подрядчик строительства первого участка Большого Казанского кольца. Им стала компания «Мосты Республики Татарстан», об этом сообщается на сайте госзакупок.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе и в соответствии с ч.1 ст. 71 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44 — ФЗ контракт заключается с единственным участником — ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ „МОСТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН“», — говорится в протоколе.

Как ранее сообщалось, на строительство участка от улицы Мидхата Булатова до Технической будет затрачено 2,3 млрд рублей. Планируется, что работы будут выполнены до ноября 2020 года.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.