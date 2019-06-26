(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Малообеспеченные семьи начнут получать ежемесячное пособие на детей в размере 10 тыс. рублей, сообщает RT со ссылкой на Премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Было принято решение увеличить помощь малообеспеченным семьям, где есть дети от полутора до трёх лет», — сказал Медведев, добавив, что ежемесячно будет выплачиваться 10 тыс. рублей на одного ребенка.

Премьер также отметил, что нуждающимися будут считаться те семьи, в которых доход на человек составляет до двух (ранее до полутора) минимальных прожиточных минимумов. Законопроект уже подготовлен.

Кроме того, увеличат и размер компенсаций трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. По словам Медведева, мера начнет действовать с 1 июля.

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