Татар-информ

26 июня 2019, 03:47

Здоровье и среда

Специалисты объяснили, почему свалка в нижнекамском селе Прости горела всю осень

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Здоровье и среда

Специалисты объяснили, почему свалка в нижнекамском селе Прости горела всю осень

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Исследование проводили специалисты из Чебоксар, которые с помощью георадара и буровой установки провели детальный анализ площади в 35 га.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал первый этап по реализации большого проекта рекультивации законсервированного полигона резинотехнических изделий возле села Прости, передает «НТР 24».

В рамках подготовительных работ на данной территории геологи провели спецразведку.



Исследование проводили специалисты из Чебоксар, которые с помощью георадара и буровой установки провели детальный анализ площади в 35 га. Инженер-геолог Роман Плутаев рассказал, что за пять дней работы были сделаны заборы проб по всей территории. Масштабы свалки оказались колоссальными. «Здесь даже за деревьями погребены отходы», – отметил инженер-геолог.

По итогам исследования чувашских специалистов стало известно, что территория полигона полностью забита резинотехническими отходами.

Геологи подчеркнули, что промышленный мусор скопился везде – на поверхности свалки и глубоко под землей. Именно поэтому начавший на полигоне осенью прошлого года пожар не могли потушить долгое время – очаги возгорания находились в подземных тоннелях.



Замруководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов сообщил, что власти намерены следить за ходом работ, которые сейчас ведутся на полигоне, чтобы в дальнейшей решить, как рекультивировать свалку.

Рекультивация запланирована на следующий год. Свалку не просто законсервируют – все содержимое поднимут на поверхность и отправят на утилизацию.

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