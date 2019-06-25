Специалисты объяснили, почему свалка в нижнекамском селе Прости горела всю осень

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Нижнекамске стартовал первый этап по реализации большого проекта рекультивации законсервированного полигона резинотехнических изделий возле села Прости, передает «НТР 24».



В рамках подготовительных работ на данной территории геологи провели спецразведку.





Исследование проводили специалисты из Чебоксар, которые с помощью георадара и буровой установки провели детальный анализ площади в 35 га. Инженер-геолог Роман Плутаев рассказал, что за пять дней работы были сделаны заборы проб по всей территории. Масштабы свалки оказались колоссальными. «Здесь даже за деревьями погребены отходы», – отметил инженер-геолог.



По итогам исследования чувашских специалистов стало известно, что территория полигона полностью забита резинотехническими отходами.



Геологи подчеркнули, что промышленный мусор скопился везде – на поверхности свалки и глубоко под землей. Именно поэтому начавший на полигоне осенью прошлого года пожар не могли потушить долгое время – очаги возгорания находились в подземных тоннелях.





Замруководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов сообщил, что власти намерены следить за ходом работ, которые сейчас ведутся на полигоне, чтобы в дальнейшей решить, как рекультивировать свалку.



Рекультивация запланирована на следующий год. Свалку не просто законсервируют – все содержимое поднимут на поверхность и отправят на утилизацию.

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