Песошин проведет собрание акционеров Сетевой компании и откроет крупнейшую подстанцию в Казани

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня проведет собрание акционеров Сетевой компании, а также примет участие в открытии новой цифровой подстанции – ПС 110 кВ «Портовая», которая питает электроэнергией жителей Вахитовского района и ряд крупных предприятий Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин планирует провести годовое общее собрание акционеров ОАО “Сетевая компания”», – сказали в пресс-службе. На заседании планируется утвердить годовой отчет компании за 2018 год, принять решение о распределении прибыли, о начислении дивидендов по обыкновенным акциям общества. Ожидается, что на собрании также выберут новый состав совета директоров Сетевой компании и членов ревизионной комиссии, утвердят аудитора ОАО.

Кроме того, Премьер-министр РТ примет участие в открытии цифровой подстанции «Портовая», которая построена на смену находящейся рядом одноименной подстанции, введенной в эксплуатацию в 1957 году. Строительство нового энергообъекта велось без ограничения электроснабжения потребителей Вахитовского района Казани. При проектировании были учтены новые требования, выдвигаемыми городской администрацией к формированию архитектурного пространства. Все трансформаторы имеют надежную шумозащиту и не будут беспокоить население, полностью защищены от воздействия внешней среды, экологичны и обеспечивают безопасность эксплуатации оборудования.

Строительство новой подстанции было обусловлено большой социальной значимостью объекта. От подстанции запитаны жилые дома Вахитовского района, в которых проживают свыше 18,2 тыс. человек, крупные предприятия, такие как «Нэфис Косметикс», «Мелита», Казанский медико-инструментальный завод, «Метроэлектротранс», «Радиоприбор», Казанский завод точного машиностроения. Также подстанция «Портовая» снабжает электроэнергией МУП «Водоканал», исправительную колонию № 2 УФСИН России по РТ, Речной порт и автовокзал «Столичный».

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