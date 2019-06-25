Буинские школьники в рамках экоурока изобрели необычные гаджеты из компьютерных дисков

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В детском оздоровительном лагере «Бор» Буинского района состоялся урок экологической грамотности. Экологи поговорили с ребятами о влиянии человека на окружающую среду, важности раздельного сбора мусора и переработки отходов, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

В течение всего мероприятия воспитанники лагеря активно отвечали на вопросы специалистов и задавали интересующие их вопросы. Экоурок включал творческую составляющую. Школьники своими руками изготовили поделки из пластиковых бутылок, часы из компьютерных дисков, корзины из газет, фоторамки из пуговиц.





Организаторы мероприятия отметили, что дети гораздо ближе к природе, чем взрослые, поэтому важно прививать любовь к растительности и чувство ответственности с юного возраста.



«Ребенок должен знать, что человек и природа – единое целое и мы друг другу нужны. Как показывает практика, школьники в старших классах уже начинают осознавать материальную ценность природных ресурсов», – поделились опытом специалисты.

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