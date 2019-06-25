Татар-информ

26 июня 2019, 07:49

Официальная хроника

Минниханов примет участие в заседании Госсовета РФ по вопросу развития автодорог

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Официальная хроника

Минниханов примет участие в заседании Госсовета РФ по вопросу развития автодорог

Фото: архив

Проведет заседание Президент России Владимир Путин.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании Госсовета России, которое пройдет в Москве под председательством Президента РФ Владимира Путина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Президента РТ.

«Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует принять участие в заседании Государственного совета РФ по вопросу “О создании сети качественных и безопасных автомобильных дорог”», – отметили в пресс-службе.

В ходе заседания будут заслушаны доклады о развитии сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. Как уточнили в пресс-службе Президента России, на заседании выступят руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» – глава Республики Бурятия Алексей Цыденов, министр транспорта России Евгений Дитрих, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт.

«В ходе заседания будут рассмотрены предложения рабочей группы, направленные на повышение эффективности дорожного строительства, качества ремонта и содержания дорог, улучшение организации дорожного движения», – уточнили в пресс-службе Президента РФ.

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