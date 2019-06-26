В Менделеевске стартуют семинары для самозанятых

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске состоятся семинары для самозанятых, встречи будут проходить каждую неделю. Первая из них будет организована в эту пятницу, 28 июня, на базе школы № 4 в 15 часов, пишут «Менделеевские новости».



На вопросы самозанятых города и района будут отвечать представители налоговой службы и ассоциации самозанятых Татарстана. Предварительно вопросы можете задавать по телефону 8 (85549) 2-49-59.

На период с 2019-го по 2028 год для самозанятых введен особый налоговый режим на территории четырех регионов: Москвы, Московской и Калужской областей, Республики Татарстан.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Татарстане за месяц зарегистрировались в качестве самозанятых около 15 тыс. человек. Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев отметил, что для Татарстана установлено высокое значение показателя по самозанятым – в 2019 году ожидается регистрация 60 тыс. граждан.

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