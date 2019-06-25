Арт-проект «Сказки о золотых яблоках» объявил набор волонтеров в Альметьевске

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В альметьевском детском технопарке «Кванториум» 28 июня состоится первая встреча с желающими стать частью большой творческой команды паблик-арт-программы «Сказки о золотых яблоках», сообщает пресс-служба администрации Альметьевского района РТ.

Команда проекта объявила в Альметьевске о наборе волонтеров, желающих внести свой вклад в его развитие. Добровольцы помогут организаторам провести мероприятия просветительской программы «Мой город, моя улица» и поучаствовать в организации велоэкскурсий и создании новых арт-объектов вместе с художниками из России, Аргентины, Испании, Италии, Украины.

«Волонтеров ждет отличный опыт работы с паблик-артом, новые знакомства и подарки от организаторов», – отмечается в сообщении.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4SzuIavccffYCtjMzY7nUMPRz55hbSQ3AxlMvYRB9Ep2_9A/viewform.

Всех альметьевцев ждет много увлекательных бесплатных мастер-классов и мероприятий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Альметьевске стартовал новый летний сезон проекта «Сказки о золотых яблоках».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.