На Стахеевский фестиваль в Нижнекамск съедутся артисты со всего Татарстана

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В живописном пригороде Нижнекамска уже во второй раз состоится фестиваль родной песни, православной музыки и слова «Верую-2019», сообщает пресс-служба администрации Нижнекамского района РТ.



До окончания заявочной кампании осталось пять дней. На фестиваль уже заявлены коллективы и солисты из Казани, Набережных Челнов, Альметьевска, Камских Полян, Лаишевского и Новошешминского районов. В 2018 году общее число участников превысило 300 человек.



Фестиваль откроется 7 июля в 11 часов на территории храма Казанской иконы Божией Матери в поселке Красный Ключ. В этом году его приурочили к празднованию 440-летия явления Казанской иконы Божией Матери. Вход для зрителей будет свободным.



Подробности подачи заявки указаны в положении фестиваля. Информацию также можно узнать по телефону организаторов: 8-917-285-10-09.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.