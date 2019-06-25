Тетюшане подготовили концертную программу на юбилейном Ивановском областном Сабантуе

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В городе Иваново состоялся юбилейный 25-й Ивановский областной Сабантуй. В организации праздника плуга приняла участие делегация Тетюшского района под руководством главы муниципалитета Рамиса Сафиуллова, сообщает пресс-служба районной администрации.



Руководитель района обратился к участникам праздника с приветствием от Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова, вручил памятные подарки и поблагодарил жителей Иванова за теплый прием.





Праздник состоялся при участии Председателя Правительства Ивановской области – директора Департамента внутренней политики Евгения Нестерова, мэра города Иваново Владимира Шарыпова, Председателя Ивановской областной Думы Марины Дмитриевой и других.



Тетюшане подготовили яркую концертную программу, публика тепло принимала татарстанцев. Многие зрители лично обращались к артистам и благодарили их за возможность вновь прикоснуться к культуре татарского народа.





На площадке Сабантуя были организованы национальная кухня и выставка-продажа изделий народного промысла и декоративно-прикладного искусства.



Кульминацией праздника стала национальная татаро-башкирская борьба корэш. В состязании приняли участие спортсмены разных возрастов, местные батыры и гости праздника. В финале состоялось чествование самых сильных борцов Сабантуя.

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