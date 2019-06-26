Татар-информ

26 июня 2019, 10:30

Общество

В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному Золотоордынскому форуму

Общество

В ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция по Международному Золотоордынскому форуму

На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). Сегодня, 26 июня, в 14.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная 750-летию Золотой Орды и проведению в Казани IV Международного Золотоордынского форума «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды».

В мероприятии примут участие директор Института истории им. Ш. Марджани Рафаиль Хакимов, директор Института востоковедения им. Р. Б. Сулейменова КН МОН РК (Алматы, Республика Казахстан) Абсаттар Дербисали, директор по науке Института истории Академии наук Республики Узбекистан Шухрат Мухамедов, руководитель Центра истории народов России и межэтнических отношений Института российской истории РАН Вадим Трепавлов.

В ходе пресс-конференции расскажут о проведении в Казани IV Международного Золотоордынского форума «Pax Tatarica: генезис и наследие государственности Золотой Орды», затронут вопросы влияния Золотой Орды на Русь и ее отражения на современном быте, также обсудят вопросы написания учебников для школ и вузов, изучение истории татар и Золотой Орды в Казахстане и т. д.

На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.

Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
 

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