На День молодежи бугульминцы смогут покидаться краской и потанцевать в пене

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). На разных площадках Бугульмы 29 июня состоятся мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи, пишет «Бугульминская газета».

С 10 часов утра в парке культуры и отдыха на улице Красноармейская стартуют уже ставшие традиционными соревнования по стритболу.



Местом проведения основных торжеств станет парк культуры и отдыха на улице Ленина («Детский парк»). В 17 часов здесь начнутся детская программа Summer time и фестиваль красок. Также участники праздника смогут увидеть праздничную программу с участием певца Рамиля Габитова и группы «Мост в Миллениум».



В 19 часов выступит кавер-группа из Казани «Роли». Завершится праздничная программа пенной дискотекой.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что стали известны хедлайнеры нижнекамского Дня молодежи. Для местной молодежи выступят Ivan Valeev – автор таких хитов, как Novella и «Парадокс», а также рэпер Зомб – автор песни #ЭтаМалаяФайя.

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