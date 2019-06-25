У подножия Лысой горы в Заинском районе отметили праздник Жыен

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В селе Средние Пинячи у подножья Лысой горы в Менделевском районе РТ состоялся народный праздник Жыен, уходящий корнями в древние времена, передает «Заинск-информ».

Праздник проводится в связи с завершением весенних полевых работ и началом сенокоса. В этот день по традиции к сельчанам приезжают в гости родственники и друзья из соседних городов и поселений. Собравшихся поздравил заместитель главы Заинского района Валерий Акатьев.

По традиции праздник начался с конных скачек. В трех заездах участвовали 13 лошадей, по окончании турнира были выявлены победители и призеры.

Также на празднике прошли традиционные соревнования по борьбе, в которых абсолютным батыром среди взрослых стал Руслан Хамидуллин из села Чубуклы. Среди юношей до 18 лет самым сильным оказался Станислав Николаев из Средних Пинячей.

Много состязаний в этот день провели для взрослых и детей. Большой популярностью пользовались бой вениками среди женщин, бой мешками и поднимание гири среди мужчин, а также парные соревнования «Бег с мешком на голове», перетягивание каната семейными парами, командные «Гонки на лыжах» и ловля петухов.

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