В лагере «Яблочко» Бугульминского района построили модель Т-34

(Казань, 26 июня, «Татар-информ»). В лагере труда и отдыха «Яблочко» Бугульминского района Татарстана участники объединения «Волонтеры Победы» организовали и провели молодежный исторический квест «1943. Все для фронта», пишет «Бугульминская газета».



Мероприятие было организовано совместно с общественным советом при ОМВД России по Бугульминскому району в рамках акции «Каникулы с общественным советом».



По условиям квеста участники должны были создать свою фронтовую молодежную бригаду и выполнить план, поставленный руководством. Ребята окунулись в исторические события 1943 года и узнали, каких невероятных усилий стоило производство танков, орудий, машин, боеприпасов и всего необходимого для фронта.



Бугульминцы эвакуировали население, в письмах разгадывали секретные коды воинских подразделений, зашифрованные послания, испытывали «опытные образцы» самолетов, распределяли продовольственные запасы среди прифронтовых регионов и так далее.



По итогам квеста ребята воссоздали модель легендарного танка Т-34. Победители получили заслуженные грамоты.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на кладбище на улице Красноармейская в Бугульминском районе провели всероссийскую акцию «Горсть памяти».

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