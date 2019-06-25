Брейк-данс и скейтбординг включены в программу Олимпиады в Париже

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Международный Олимпийский комитет на своей сессии в Лозанне принял предварительное решение включить брейк-данс, скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг в программу летней Олимпиады 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

По словам президента комитета Томаса Баха, четыре новых олимпийских вида спорта будут способствовать тому, чтобы программа Игр «стала более сбалансированной по гендерному признаку и более урбанистической».

Бах убежден, что эти дисциплины помогут олимпийскому движению наладить связи с представителями молодого поколения. Кроме того, он напомнил, что программе Олимпиады 2024 фокусируется на «инклюзивности, привлечении новой аудитории и проведении социально ответственных Игр».

XXXIII летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года в столице Франции Париже.

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