Нижнекамские школьники узнали, почему нельзя дарить цветы на экзамене

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Кураторы республиканской молодежной антикоррупционной программы «Не дать – не взять!» посетили нижнекамских детей и подростков детском оздоровительном лагере «Зангар куль», передает «НТР 24».



Представители академии творческой молодежи Татарстана провели в Нижнекамск квиз, во время которого был разобран ряд ситуаций.



Гости из Казани вместе с юными жителями Нижнекамска обсудили, как правильно поступить, если учитель в канун своего дня рождения собирает деньги с родителей школьников, а также считается ли букет цветов, врученный педагогу, взяткой.



Антикоррупционеры объяснили, что все решает мотив – если цветы подарили до экзамена, то налицо попытка подкупа, если после – то нарушения нет.

Антикоррупционное занятие проходило в игровой форме и очень понравилось нижнекамским школьникам, отдыхающим в лагере.

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