(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). В Болгарской исламской академии впервые прошло заседание диссертационного совета, сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В заседании приняли участие ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов, председатель диссертационного совета Исмаил Болбол, первый заместитель председателя Совета муфтиев России и ДУМ РФ Рушан Аббясов, а также представители управлений мусульман Дагестана и Оргенбургской области.

Заседание началось с чтения Корана. Далее шесть кандидатов на соискание ученой степени доктора исламских наук выступили с предзащитой своих работ. По видеоконференцсвязи их слушали знаменитые богословы со всего мира.

Среди направлений представленных докторских диссертаций — Акыда, Фикх и Коранические науки.

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