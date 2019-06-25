При столкновении легковушек у здания Арбитражного суда в Казани пострадала девушка

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). При столкновении легковых авто напротив здания Татмедиа в Казани пострадала девушка. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в городской Госавтоинспекции.

«На выезде со стороны Красносельской улицы в сторону Декабристов столкнулись «Нексия» и «Лада». По предварительным данным, в результате ДТП травму лица получила пассажирка иномарки – девушка, примерно 23 лет», – рассказали в ГИБДД.

Очевидцы рассказали агентству, что удар был не слишком сильным, обе машины не получили серьезных повреждений. На место происшествия прибыли врачи и сотрудники полиции.

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