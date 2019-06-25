ЦИК Татарстана открыл «горячую линию» к выборам в Госсовет РТ

(Казань, 25 июня, «Татар-информ»). Центризбирком Татарстана открыл «горячую линию» для избирателей по вопросам подготовки и проведения выборов депутатов Госсовета шестого созыва. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.

«Избиратели и другие участники избирательного процесса могут позвонить по бесплатному федеральному номеру 8 800 707 2019 и получить интересующую информацию по предстоящим выборам: узнать номер своего избирательного участка, запросить контактную информацию избирательных комиссий, получить разъяснения о порядке голосования по месту фактического нахождения», – отметили в пресс-службе.

«Горячая линия» работает с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в пятницу – с 9.00 до 17.00, в выходные дни – с 9.00 до 13.00. В праздничные дни «горячая линия» будет работать согласно режиму выходного дня.

Накануне дня голосования 7 сентября 2019 года «горячая линия» будетпринимать звонки с 9.00 до 18.00, а непосредственно в единый день голосования 8 сентября 2019 года — с 7.00 до 21.00.

Выборы депутатов Госсовета РТ состоятся в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Замещению подлежат 100 мандатов. Выборы будут проходить по смешанной системе: 50 депутатов избираются по партийным списками, 50 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам.

Избирательный процесс будет организован в соответствии с принятыми в РФ стандартами: все протоколы участковых избирательных комиссий будут изготовлены с использованием QR-кода; на наиболее крупных избирательных участках будут установлены комплексы обработки избирательных бюллетеней и комплексы электронного голосования. В качестве дополнительной меры защиты голосов избирателей во всех помещениях территориальных избирательных комиссий будут установлены видеокамеры. Мониторить ход голосования будут общественные наблюдатели, наблюдатели от кандидатов и политических партий, представители средств массовой информации.

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